Good news for Biggleswade businesses as latest food hygiene ratings revealed

By Laura Hutchinson
Published 9th Oct 2025, 00:00 BST
Most restaurants and takeaways have scored well in this latest round of inspections (Photo by Carl Court/Getty Images)
We’ve taken a look at the latest food hygiene ratings published by the Food Standars Agency (FSA).

And it’s good news yet again – with no businesses rated as needing improvement and six getting the top score of 5.

All businesses are given a rating between 0 and 5 which breaks down as:

5 – hygiene standards are very good

A Food Standards Agency rating sticker on a window of a restaurant

4 – hygiene standards are good

3 – hygiene standards are generally satisfactory

2 – some improvement is necessary

1 – major improvement is necessary

0 – urgent improvement is required

The latest results are:

RATED 5

Mr Nachy at 9 Abbots Walk, Biggleswade; rated on August 27

Malay Courtyard at Courtyard, Taylors Road, Stotfold; rated on August 28

Ivory Lounge at 7 St Neots Road, Sandy; rated on September 4

Disco-licious Ltd at Units J And K Ion Bridge Farm, Lower Gravenhurst; rated on September 9

Southill Tearooms at 55 High Street, Southill; rated on September 10

The Crown at 2 Ickwell Road, Northill; rated on September 11

RATED 4

Cafe Mocha at 59 High Street, Biggleswade; rated on August 13

RATED 3

Mei's Kitchen at 23 Hitchin Street, Biggleswade; rated on August 13

