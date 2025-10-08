Good news for Biggleswade businesses as latest food hygiene ratings revealed
And it’s good news yet again – with no businesses rated as needing improvement and six getting the top score of 5.
All businesses are given a rating between 0 and 5 which breaks down as:
5 – hygiene standards are very good
A Food Standards Agency rating sticker on a window of a restaurant
4 – hygiene standards are good
3 – hygiene standards are generally satisfactory
2 – some improvement is necessary
1 – major improvement is necessary
0 – urgent improvement is required
The latest results are:
RATED 5
Mr Nachy at 9 Abbots Walk, Biggleswade; rated on August 27
Malay Courtyard at Courtyard, Taylors Road, Stotfold; rated on August 28
Ivory Lounge at 7 St Neots Road, Sandy; rated on September 4
Disco-licious Ltd at Units J And K Ion Bridge Farm, Lower Gravenhurst; rated on September 9
Southill Tearooms at 55 High Street, Southill; rated on September 10
The Crown at 2 Ickwell Road, Northill; rated on September 11
RATED 4
Cafe Mocha at 59 High Street, Biggleswade; rated on August 13
RATED 3
Mei's Kitchen at 23 Hitchin Street, Biggleswade; rated on August 13