Latest scores revealed for Food Hygiene in Biggleswade area

Biggleswade businesses are serving up a treat as that latest Food Hygiene Ratings for the area are revealed.

Sorry, there seem to be some issues. Please try again later.

Did you know with an ad-lite subscription to Biggleswade Today, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you.

Sign up to our weekly newsletter , sent on Fridays

During November, 10 businesses were awarded a rating of 5 'very good', while another three were deemed to be 'good'.

None were classed from three to zero: satisfactory; requires some improvement; requires major improvement; or requires urgent improvement.

Champneys Henlow, Coach Road, Henlow – rated on October 24; Raj Villa, High Street, Arlesey – rated on October 24; The Legend's Kebab House, High Street, Arlesey – rated on October 22; The True Briton, Hospital Road, Arlesey – rated on October 17; The John O'Gaunt, High Street, Sutton – rated on October 10; Ziggy’s Kitchen, Stotfold Football Club, Arlesey Road, Stotfold – rated on November 5; Munch & Mocha at Shuttleworth College, Old Warden Park – rated on November 4; The Black Horse at Ireland, Shefford – rated on November 13; Blunham Sports & Social Club, Barford Road, Blunham – rated on October 31; The Hare & Hounds at The Village, Old Warden – rated on October 28.