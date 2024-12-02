Latest scores revealed for Food Hygiene in Biggleswade area

By Jo Robinson
Published 2nd Dec 2024, 16:19 BST
A Food Standards Agency rating sticker. Image: Victoria Jones/PA.
A Food Standards Agency rating sticker. Image: Victoria Jones/PA.
Biggleswade businesses are serving up a treat as that latest Food Hygiene Ratings for the area are revealed.

During November, 10 businesses were awarded a rating of 5 'very good', while another three were deemed to be 'good'.

None were classed from three to zero: satisfactory; requires some improvement; requires major improvement; or requires urgent improvement.

The latest scores are as follows:

Rated 5:

Champneys Henlow, Coach Road, Henlow – rated on October 24; Raj Villa, High Street, Arlesey – rated on October 24; The Legend's Kebab House, High Street, Arlesey – rated on October 22; The True Briton, Hospital Road, Arlesey – rated on October 17; The John O'Gaunt, High Street, Sutton – rated on October 10; Ziggy’s Kitchen, Stotfold Football Club, Arlesey Road, Stotfold – rated on November 5; Munch & Mocha at Shuttleworth College, Old Warden Park – rated on November 4; The Black Horse at Ireland, Shefford – rated on November 13; Blunham Sports & Social Club, Barford Road, Blunham – rated on October 31; The Hare & Hounds at The Village, Old Warden – rated on October 28.

Rated 4:

Bird in Hand, Bedford Road, Lower Stondon, Henlow – rated on October 17; Pera Kitchen, High Street, Biggleswade – rated on October 8; O'Sarracino Cafe; Market Square, Potton – rated on October 23.

